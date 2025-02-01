تعاقبون الجماهير والمستوى غير جيد..عبد الحليم علي يهاجم لاعبي الزمالك

عبر عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق عن انتمائه و حبة لنادي الزمالك موجها رسالة غاضبة للاعبي الفريق.

وقال عبدالحليم علي عبر قناة نادي الزمالك : جددت عقدي مع الزمالك مرة أو مرتين، ولم أتحدث في أموال مع النادي وكنت أوقع على بياض

و أضاف :لابد أن أكون شاري النادي وجماهيره، قيمة الزمالك وكيانه وجماهيره شيء عظيم وتاريخ كبير ويستحق التضيحة، جميعنا قبل أن ندخل الزمالك لم يعرفنا أحدًا

و تابع :الزمالك يستحق أن تضحي بحياتك من أجله، جمهور الزمالك هو البطل الحقيقي لتاريخ النادي، اسمنا ارتبط بالكيان، والجماهير لا تستفاد شيئًا ورغم ذلك يضحون ويدفعون من جيبهم ويعطون كل شيء

و أشار :الزمالك يعطي لك أيضًا كل شيء، أنت لاعب أناني تريد كل شيء ولا تريد أن تعطي شيئًا، وهذا الكلام للجيل الحالي

و أستكمل :نحتاج إلى 6 أو 7 أشهر لكي نجدد مع لاعب؟، والجماهير تطالبه بالتوقيع، النادي يستحق، هو اللي عملك وجماهيره، ربنا ثم الجماهير، لديك لاعب ليس لديه انتماء يجب أن يرحل وتتعاقد مع 100 لاعب غيره، لا يوجد روح وقلب في الملعب ،يجب أن تكون هناك قرارات شديدة ضد اللاعبين واستبعادهم، يجب أن يكون هناك روح وانتماء، وإذا حدث غير ذلك يرحلون.

و استكمل :عندما كنا نخسر مباراة قبل ذلك كانت تحدث لنا حالة من الرعب بسبب جماهيرنا، نحن نلعب باسم الزمالك، قيمة قميصه كبيرة، يجب أن تكون هناك قرارت قوية من الإدارة، يرحل 100 لاعب ويأتي 100 غيرهم، لا تتأخر وخذ قرار، لا يوجد أحد أكبر من الزمالك.

و اختتم :أنت كلاعب، ماذا قدمت لي لمدة ثلاث سنوات، لم نلعب دوري أبطال إفريقيا ولم نشارك في كأس العالم للأندية، أنت تعاقب الجماهير التي تشجعك؟ مستوى اللاعبين جميعهم في آخر 7 مباريات غير جيد، ورغم ذلك الجماهير تقف خلفهم.