قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر يتسلم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين بغزة
سبب وفاة مشيرة عيسى.. ومعلومات لا تعرفها عن عازفة البيانو
يورونيوز : فرنسا والاتحاد الأوروبي يخسران نفوذهما في غرب أفريقيا
15 ظاهرة فلكية مميزة في سماء فبراير.. أبرزها قمر الثلج
بدء الاستعدادات للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بين حماس وإسرائيل
أخبار العالم | كارثة جوية جديدة بأمريكا وتحطم طائرة في فيلادلفيا.. موعد لقاء ترامب ونتنياهو ..من هو عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد؟
أفضل سورة تقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
أسامه نبيه: 5 لاعبين سيرحلون من الزمالك مع زيزو
النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025
للحاصلين على الشهادة الإعدادية.. طريقة التقديم فى معهد معاونى الامن 2025
بنك ناصر الاجتماعي جاهز لصرف معاشات فبراير 2025 اليوم بجميع الفروع
برلمانيون: الحشد الشعبي عند معبر رفح أبلغ رسالة لرفض التهجير ومساندة موقف الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامه نبيه: 5 لاعبين سيرحلون من الزمالك مع زيزو

زيزو
زيزو
ميرنا محمود
×

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أسامه نبيه نجم الزمالك الأسبق بشأن صفقات الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و قال أسامه نبيه عبر تصريحات تلفزيونية: الزمالك محتاج 15 لاعب جديد واحتمال نلاقي 4 أو 5 لاعبين راحلين مع زيزو.

كواليس معسكر للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي إسلام صادق  عن كواليس نارية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز .

و كتب إسلام صادق : لاعبو الزمالك هددوا بعدم الذهاب إلى المعسكر قبل مواجهة بيراميدز لعدم الحصول على مستحقاتهم ..وعندما تواجدوا في المعسكر هددوا بعدم الذهاب إلى المباراة حتى حضر عضو بالمجلس ومنحهم مستحقاتهم قبل ساعات من اللقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل”.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

صفقات الزمالك مهيب عبد الهادي أسامه نبيه تصريحاتً مهيب عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه.. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

حادث حارس أسد الفيوم

مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟

لو فلوسك اتحجزت بـ ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي

لو فلوسك اتحجزت في ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي

الزمالك

قرار عاجل من جروس ضد لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام بيراميدز

ننشر صورة عم سعيد جابر عامل حديقة الحيوان

القصة الكاملة لـ حادث أسد الفيوم.. ننشر صورة سعيد جابر عامل حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

كويكب

غضب الطبيعة.. حادثة خطيرة ستحدث للعالم فى 2032 | ما لقصة؟

عمر مرموش

دقائق حرجة.. ماذا حدث فى حفل تقديم عمر مرموش؟ القصة الكاملة

حالة الطقس

ظاهرة جوية مؤثرة.. ماذا يحدث فى طقس الساعات المقبلة؟

بالصور

فستان قصير .. شيماء سيف تبهر متابعيها بخسارة وزنها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025

النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025
النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025
النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025

تغيرات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة.. نصائح لمواجهة البرد وتقلبات الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!

تفسير حلم قراءة القرآن على جان في المنام.. وعلاقته بالحاجة للقرب من الله

تفسير حلم الجان
تفسير حلم الجان
تفسير حلم الجان

فيديو

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد