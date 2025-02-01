أسامه نبيه: 5 لاعبين سيرحلون من الزمالك مع زيزو

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أسامه نبيه نجم الزمالك الأسبق بشأن صفقات الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و قال أسامه نبيه عبر تصريحات تلفزيونية: الزمالك محتاج 15 لاعب جديد واحتمال نلاقي 4 أو 5 لاعبين راحلين مع زيزو.

كواليس معسكر للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي إسلام صادق عن كواليس نارية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز .

و كتب إسلام صادق : لاعبو الزمالك هددوا بعدم الذهاب إلى المعسكر قبل مواجهة بيراميدز لعدم الحصول على مستحقاتهم ..وعندما تواجدوا في المعسكر هددوا بعدم الذهاب إلى المباراة حتى حضر عضو بالمجلس ومنحهم مستحقاتهم قبل ساعات من اللقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل”.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.