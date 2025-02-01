قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا سمي شعبان شهر رسول الله؟.. لـ 9 أسباب احذر الغفلة فيه وخسارته
تغيرات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة.. نصائح لمواجهة البرد وتقلبات الطقس
طول عمري نجمة لـ نانسي عجرم تتجاوز الـ 400 ألف مشاهدة فى 24 ساعة
محمد صبحي: مصر أقوى دولة في المنطقة ومهمتنا أصبحت معركة الوعي.. فيديو
هدد بإسقاط حكومة نتنياهو.. سموتريتش يتوقع عودة الحرب على حماس
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري والقنوات الناقلة
روسيا تعرض المساعدة في إعادة إعمار سوريا
أحمد دويدار عن نجم الزمالك: الحسنة الوحيدة في ماتش بيراميدز
تفسير حلم قراءة القرآن على جان في المنام.. وعلاقته بالحاجة للقرب من الله
1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟
هل يكفي ذكر واحد من أذكار الصباح أم يجب قراءتها كاملة؟.. انتبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعرض المساعدة في إعادة إعمار سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
×

قال مستشار كبير لشؤون الشرق الأوسط لدى الحكومة الروسية إن موسكو مستعدة للمساعدة في إعادة بناء سوريا فيما تواصل السعي لإبرام اتفاق مع القيادة الجديدة للبلاد للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الجمعة.

وتأتي المساعي الروسية فيما تشهد الساحة السورية حراكا دبلوماسيا مكثفا بين موسكو والدول الغربية.

ويكافح الكرملين للحفاظ على بعض القدر من النفوذ في سوريا بعدما تمت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

ومكنت القاعدتان العسكريتان، وهما ميناء بحري في طرطوس ومطار في حميميم، موسكو من بسط النفوذ في المنطقة وإفريقيا، وستمثل خسارتهما تراجعا استراتيجيا كبيرا.

وأعلنت السلطات الجديدة الأربعاء أحمد الشرع رئيسا في مرحلة انتقالية لم يتم تحديد مدتها، كما قرّرت حلّ مجلس الشعب وإلغاء الدستور.

وبحسب الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف، فإن الحوار بين روسيا والحكومة السورية الجديدة لا يزال في مراحله الأولية، ومن المبكر الحكم على نتائجه.

لكنه أشار في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن "فرص بقاء القاعدتين الروسيتين في طرطوس واللاذقية قائمة، مع احتمالات لتغيير وظائفهما ودورهما في المستقبل".

سوريا روسيا الشرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه.. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل

لو فلوسك اتحجزت بـ ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي

لو فلوسك اتحجزت في ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي

حادث حارس أسد الفيوم

مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟

الزمالك

قرار عاجل من جروس ضد لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام بيراميدز

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

طماطم

أسعار الخضار والفاكهة بمنافذ الوحدات المحلية بالوادى الجديد

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان

خلال أيام.. الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان

صورة ارشيفية

السيطرة علي حريق داخل وحدة سكنية بالإسماعيلية

بالصور

تغيرات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة.. نصائح لمواجهة البرد وتقلبات الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!

تفسير حلم قراءة القرآن على جان في المنام.. وعلاقته بالحاجة للقرب من الله

تفسير حلم الجان
تفسير حلم الجان
تفسير حلم الجان

لن تصدق تأثير طاجن العكاوي على الكبد والقلب.. مفاجأة تغير رأيك

تأثير طاجن العكاوي على الكبد والقلب
تأثير طاجن العكاوي على الكبد والقلب
تأثير طاجن العكاوي على الكبد والقلب

تفسير حلم العطش للمطلقة في المنام.. راحة نفسية وأمل جديد في حياتها قريبا

تفسير حلم العطش للمطلقة
تفسير حلم العطش للمطلقة
تفسير حلم العطش للمطلقة

فيديو

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد