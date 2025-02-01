الليلة.. ريال مدريد في مهمة صعبة أمام إسبانيول خارج الديار

يستعد ريال مدريد لخوض مباراة صعبة خارج ملعبه، حيث سيحل ضيفًا على إسبانيول اليوم السبت، على ملعب RCDE، في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وقبل المباراة، يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد، ويسعى لتوسيع الفارق مع منافسيه.

أما إسبانيول، يحتل المركز ما قبل الأخير برصيد 20 نقطة.

ويدخل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اللقاء بروح معنوية عالية بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية، بدأها بالفوز على سالزبورج النمساوي 5-1 في دوري الأبطال، ثم على بلد الوليد 3-0 في الدوري، قبل أن يتغلب على بريست الفرنسي بنفس النتيجة في دوري الأبطال الأربعاء الماضي.

وفيما يخص المباريات خارج أرضه، حقق ريال مدريد 4 انتصارات من آخر 6 مباريات في الدوري الإسباني، مع تعادل وهزيمتين.

على الجانب الآخر، يدرك إسبانيول صعوبة المباراة أمام العملاق المدريدي، لكنه يدخل اللقاء بعزيمة قوية على التحدي، آملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في الابتعاد عن منطقة الخطر والهروب من شبح الهبوط.