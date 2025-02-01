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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موعد انطلاق أحدث سيارة تعمل بالبنزين من دودج : تشارجر "six باك"

دودج
دودج
عزة عاطف
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أكدت ستيلانتيس خلال مؤتمر الرابطة الوطنية لتجار السيارات (NADA) في نيو أورليانز أن سيارة دودج تشارجر six باك التي تعمل بمحرك احتراق داخلي ستصل إلى الوكلاء بحلول صيف 2025، دون تحديد موعد دقيق، لكن من المتوقع وصولها قبل 20 يونيو.

مواصفات دودج تشارجر الجديدة

ستكمل Charger Sixpack الطراز الكهربائي Charger Daytona، الذي بدأ للتو في الوصول إلى الوكلاء. 

ورغم أن كلا الإصدارين ظهرا لأول مرة في مارس 2024، فإن التركيز الأكبر كان على النسخة الكهربائية، والتي تأخرت عن موعدها الصيف الماضي.

حتى الآن، لم تكشف دودج عن جميع التفاصيل، لكن المعلومات المتاحة تؤكد أن السيارة ستعمل بمحرك هوريكان I-6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر، والمتوفر بقوتين مختلفتين:

  • 420 حصانًا
  • 550 حصانًا


كما ستكون متاحة بتصميم بابين و4 أبواب، مع خيار الدفع الرباعي، مما يجعلها منافسًا قويًا في فئتها.

دودج

أزمة إدارة ومبيعات 

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه ستيلانتيس تحديات كبيرة، حيث انخفضت مبيعات دودج في عام 2024، جنبًا إلى جنب مع علامات أخرى مثل رام وجيب وكرايسلر تحت إدارتها. 

وأثار التجار انتقادات حادة للرئيس التنفيذي السابق كارلوس تافاريس بسبب "التدهور السريع" في الأداء التجاري للشركة.

في هذا السياق، أكد جيف كومور، رئيس مبيعات ستيلانتيس في الولايات المتحدة، أن الشركة تعمل على استعادة ثقة التجار، قائلاً:
“بعد عام 2024 الصعب، نعلم أن التجار يريدون الاتساق في المنتجات والأسعار والحوافز، وهذا ما سنركز عليه في 2025.”

مع تأكيد موعد وصول دودج تشارجر six باك، ينتظر عشاق الأداء العالي تفاصيل إضافية عن التصميم، الأداء، والأسعار الرسمية. وحتى ذلك الحين، يبقى السؤال: هل ستنجح دودج في استعادة مكانتها في سوق السيارات؟

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