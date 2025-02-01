موعد بداية التوقيت الصيفي 2025| كم يوما متبقيا على تقديم الساعة 60 دقيقة؟

مع اقتراب موعد التوقيت الشتوي، على الانتهاء، يترقب المواطنون أيضا موعد التوقيت الصيفي 2025، الذي سيشهد تعديلا مهما في الساعة.

وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على بداية فصل الشتاء، إلا أن برودة الطقس المعتادة لم يشعر بها الكثيرون، باستثناء الأسبوع الأخير من ديسمبر وبداية يناير، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وفيما شهد معظم فترات الشتاء طقسا مستقرا، بدأ البعض في البحث عن موعد بدء التوقيت الصيفي 2025.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2025

ووفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أقرّه الرئيس السيسي، سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، ويوافق هذا التاريخ 25 أبريل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، ليصبح الوقت الواحدة صباحا.

كم يوما يتبقى على التوقيت الصيفي 2025؟

ويتبقى حوالي شهرين و25 يوما حتى يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في 2025، وفقا للموعد المحدد.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025، أي لمدة 6 أشهر.

التوقيت الشتوي والصيفي

كان التوقيت الشتوي لعام 2024-2025 قد بدأ في يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024، ويستمر حتى يوم الخميس الأخير من أبريل 2025، بينما يعود التوقيت الصيفي مجددا في أبريل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه رقم 231 في 1 مارس 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد خمس سنوات من إلغائه في 2018، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية وسعي الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.

جدير بالذكر أن فصل الربيع في مصر يبدأ رسميا يوم 21 مارس 2025، ويستمر حتى 23 يونيو 2025، حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

رمضان خارج التوقيت الصيفي

ويتزامن شهر رمضان لعام 2025 مع العمل بالتوقيت الشتوي، حيث يبدأ في الأول من مارس ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه.

قررت الحكومة تأجيل بدء التوقيت الصيفي إلى ما بعد انتهاء الشهر الكريم، مراعاة لاحتياجات المواطنين وخصوصية الشهر الفضيل.

وفقا لبيان مجلس الوزراء، يأتي تطبيق التوقيت الصيفي كجزء من استراتيجية الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد من الموارد مثل السولار والغاز.

ويُعد القرار خطوة عملية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إذ يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة.

كيفية ضبط الساعة

لتعديل الساعة خلال فترة التوقيت الصيفي 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية: