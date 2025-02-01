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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 448 محضرا تموينيا وضبط 62 شيكارة أسمدة زراعية

حملات تموينية مفاجئة بأسيوط
حملات تموينية مفاجئة بأسيوط
إيهاب عمر
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قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تحرير 448 محضر تمويني وضبط 62 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها  بالأسواق فضلاً عن لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار أسبوع  بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار 5 أيام على تحرير 448 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 98 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط ٦٤ كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط ٢٦٠ كيلو جرام لحوم مجمده وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و٤٨ برطمان حلويات أطفال غير صالحة وضبط ٦٥٠ كيس كراتيه بدون بيانات و١٢٠٠ قطعه مشروب سكري غير صالحة وضبط ١٢٠ برطمان صلصة وضبط ٣٠٠ كيلو جرام سماد زراعية غير مسجل بوزارة الزراعة و٢٠٧ باكو معسل مغشوش و٦٢ شيكارة أسمدة زراعية مخصصه لوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق وضبط ٥٤٠ كيلو سكر و٥١٢ زجاجه زيت  و١٩٢ كيس مكرونة وتجميع ٣٥ أسطوانة بوتجاز صغيرة الحجم بدون وجه حق وتحرير ١١ محضر سجائر بأزيد من السعر  و٥ محاضر غلق تجار تموينيين و١٠ محاضر غلق مستودعات بوتاجاز وتحرير عدد ١٥ محضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتجاز و٥ محاضر مزاولة منشأة بدون ترخيص وعدد ٥٠  محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية وعدد ١٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية أما في مجال المخابز البلدية فقد تم تحرير 350 محضر متنوع مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

أسيوط أخبار أسيوط حملات تموينية بأسيوط حملات تموينية متنوعة ضبط لحوم غير صالحة أخبار المحافظات

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