كابوس.. السماء تمطر عناكب فى هذا البلد| ماذا حدث؟

السماء تمطر عناكب.. حالة جدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو نادر يظهر مئات من العناكب وهي “تمطر من السماء”، حيث أكد رواد السوشيال ميديا أنها ظاهرة غريبة ومثيرة.

مئات العناكب تسقط كالمطر

فى مشهد يشبه تساقط الثلج، نزلت مئات العناكب من السماء في ساو تومي داس ليترا، في ولاية ميناس جيرايس في البرازيل، حيث تم تداول تلك المشاهد عبر الإنترنت.

وأثارت تلك الواقعة الغريبة العديد من التساؤلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن علماء الأحياء والخبراء كشفوا عن أن أسراب العناكب كانت على شبكة كبيرة جدًا فى طقوس تزاوج جماعي.

سبب انتشار عناكب السماء

وأثار المشهد المنتشر، الذى وصفته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بالكابوسي، حيرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن عالم الأحياء، كايرون باسوس، رأى أنها حفلة عنكبوت حيث إن "أسراب الحشرات كانت على متن شبكة ضخمة تشارك في طقوس تزاوج جماعي، حيث تمتلك الإناث شيئا يسمى spermatheca، وتخزن السائل المنوي لذكور مختلفة لتخصيب البيض.. بهذه الطريقة، تضمن الأنثى أن يكون لديها ذرية مختلفة وتزيد من التنوع الجيني".

وقال خبراء: "في الفيديو يبدو أن الحشرات شكلت شبكة عنكبوتية عملاقة للتكاثر، حيث تقف على أسطح مرتفعة (مثل الأشجار) وتطلق خيوطا حريرية في الهواء، وعندما تلتقط الرياح هذه الخيوط، ترفع العناكب في الهواء، ما يسمح لها بالانتقال من مكان إلى آخر، عندما تطلق هذه العناكب خيوطها في نفس الوقت، يبدو المشهد وكأن "السماء تمطر عناكب".

مستعمرة من العناكب

تلك الواقعة لا تزال محل جدل، خاصة أن عالمة العناكب آنا لوسيا تورينهو قالت إنه على الرغم من أن العناكب "لا تبقى معًا"، إلا أن أنواعًا معينة منها تظهر "سلوكًا اجتماعيًا" أكثر.

وتشكل بعض أنواع العناكب مستعمرات وتبقى مع بعضها البعض كسلوك اجتماعي، حيث إنها استراتيجية للبقاء معًا في مجموعة، وتعمل على زيادة إمدادات الغذاء للصغار والشباب.

وتتشكل المستعمرة عادة كل عام، على أن تتألف تلك المستعمرة من أقارب وأجيال من الأمهات والبنات معًا، ولكن بعد التزاوج يتفرقون، وفقا لما أكده الخبراء.

وأثار مشهد سقوط العناكب الذهول فى العالم كله، حيث تم وصفها بـ"جنة العناكب"، فيما رأى البعض الآخر أنها واقعة تعكس مواجهة الطبيعة مع الحياة الواقعية.