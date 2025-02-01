تعليم الوادى الجديد يحصد المركزين الثالث والسابع بالجمهورية فى مسابقات الأبحاث الفنية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركزين الثالث والسابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأبحاث بالتربية الفنية للعام 2024 / 2025 م.

وقد حققت المركز الثالث الطالبة ندى أيمن عمر من مدرسة باريس الثانوية المشتركة بإدارة باريس التعليمية.

كما فاز بالمركز السابع على مستوى الجمهورية الطالب أنس على سنوسى من مدرسة التربية الفكرية ببلاط.

وهنا المهندس سيد توجيه عام التربية الفنية والإدارات والمدارس والطلاب الفائزين متمنيا لقطاع تعليم المحافظة المزيد من التقدم والازدهار.