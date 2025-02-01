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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كنوز ورقية ومعدنية: العملات والطوابع تروي التاريخ في معرض الكتاب

العملات المعدنية
العملات المعدنية
رنا أشرف
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شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، التي أقيمت في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، اهتمامًا متزايدًا من قبل هواة جمع العملات والطوابع البريدية النادرة، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من المقتنيات التاريخية التي تعكس مراحل مختلفة من تطور العملات وأنظمة البريد في مصر والعالم. وبرز الجناح كأحد أبرز الأماكن التي جذبت الزوار المهتمين بهذا المجال، حيث تم عرض مجموعة نادرة من العملات الورقية والمعدنية، بالإضافة إلى طوابع بريدية تاريخية من مختلف أنحاء العالم.


عملات نادرة

تميز المعرض بعرض عملات نادرة يعود بعضها إلى أكثر من مائة عام، مثل عملة فئة 100 روبل روسي تعود لعام 1910، والتي تُعتبر من أكبر العملات الورقية في العالم بحجم يقارب ورقة A4، إضافة إلى عملات ألمانية قديمة من حقبة المارك الألماني، وعملة 10 روبية هندية تحمل صورة المهاتما غاندي. ولم تقتصر المعروضات على العملات الأجنبية فحسب، بل تضمنت أيضًا مجموعة من العملات المصرية القديمة من العصر الملكي، والتي تحمل صورًا للملك فاروق والملك فؤاد الأول، إضافة إلى عملات تذكارية صدرت في فترات مختلفة لتخليد أحداث تاريخية مهمة.

طوابع بريدية نادرة 


أما بالنسبة للطوابع البريدية، فقد كانت من بين أبرز المعروضات التي جذبت انتباه الزوار، خاصة الطوابع التي تعود لعهد الملك فؤاد والملك فاروق، والتي تعدّ من القطع الفريدة التي يبحث عنها هواة جمع الطوابع. كما تم عرض مجموعة من الطوابع التذكارية النادرة، مثل الطابع الصادر بمناسبة الزواج الملكي للملك فاروق والملكة فريدة، والذي يعدّ من الطوابع التي تحظى بشعبية بين المهتمين بتاريخ الطباعة البريدية.

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً. تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة. يُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحول الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.

تُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي. كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية. وفي خطوة تعكس اهتمام المعرض بفئة الأطفال، تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون “شخصية معرض الطفل”، تقديرًا لدورها البارز في مجال أدب ومسرح الطفل.

عملات تذكارية معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب العملات النادرة الطوابع البريدية

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