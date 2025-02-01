صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف على بورنموث في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تقدم فريق ليفربول بهدف نظيف على نظيره بورنموث، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول عن طريق الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وكاد أن يسجل بورنموث الهدف الأول في الدقيقة 20 بتسديدة أنطوان سيمنيو ولكن القائم ينقذ مرمى فريق ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندي روبرتسون، فان دايك، إبراهيما كوناتي، ألكسندر أرنولد

خط الوسط جرافينبرج، أليكسيس ماك أليستر ، سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح، كودي جاكبو.