سيارة عائلية يابانية 7 راكب "كسر زيرو" .. كم سعرها ؟

تقدم السيارات اليابانية مجموعة كبيرة من إصداراتها داخل السوق المصري، منها ميتسوبيشي العريقة، والتي تدفع بسياراتها إكسابندر والتي تنتمي إلى الفئة العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد والمساحة الداخلية الرحبة.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، حيث لم تقطع مسافة تتعدة 3500 كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه، ضمن فئة هاي لاين.

ميتسوبيشي اكسابندر

وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية إجراء الفحص الفني الشامل للسيارة، بالاضافة إلى مراجعة متوسط اسعارها داخل السوق المصري بحسب الموديل والحالة.

ماذا تقدم سيارة ميتسوبيشي اكسابندر ؟

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 104 حصانا و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، بتقنية الجر الأمامي.

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مرايات كهربائية جانبية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

ميتسوبيشي اكسابندر

تحتوي ايضا سيارة ميتسوبيشي اكسابندر على وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني، إنذار مانع للسرقة، احزمة أمان، قفل للزجاج لحماية الأطفال، أماكن لتثبيت المقاعد.

وتأتي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر بقياسات وأبعاد تقدر بـ 4595 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1750 مم، وبارتفاع يقدر بحوالي 1750 مم، و225 مم للخلوص الأرضي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2775 مم.