محمد صلاح يتخطى بأهدافه المئوية الثالثة في مسيرته الأوروبية

واصل النجم محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد فريقه ليفربول لتحقيق فوز ثمين على مضيفه بورنموث بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

صلاح يحسم اللقاء بثنائية

نجح محمد صلاح في تسجيل هدفي اللقاء لصالح "الريدز"، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 30، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 75، ليؤمن انتصار فريقه ويؤكد صدارته لقائمة هدافي البريميرليج.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 40 نقطة، في المركز السابع.

صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، فقد رفع محمد صلاح رصيده إلى 301 هدف خلال مسيرته في الملاعب الأوروبية، منها 236 هدفًا بقميص ليفربول في مختلف المسابقات.

كما عزز صلاح صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفًا، متفوقًا بفارق 3 أهداف على أقرب منافسيه، النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.