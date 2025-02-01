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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جناح الأزهر يعقد ورشا فنية لتعليم الرسم وتصنيع المشغولات اليدوية من القماش والسلك

جناح الأزهر
جناح الأزهر
محمد شحتة
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شهد جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا من زوار المعرض، للمشاركة في الأنشطة الفنية وورش العمل التي نظمها الجناح، خاصة للأطفال والشباب.

ونظم ركن قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الأنشطة وورش العمل مثل: الأشغال الفنية باستخدام خامات الكارتون والسلك والقماش، لصنع العديد من الأشكال الجمالية، بالإضافة لورش عمل لتعليم زوار الجناح قواعد الرسم، حيث قدمت المناطق الأزهرية عددا من الورش بركن القطاع، فعقدت   منطقة أسوان ورشة لأشغال الخيوط و الخيش، وقدمت منطقة دمياط ورشة لتشكيل الحلي من أسلاك النحاس الكهربائية كإعادة تدوير، بينما عقدت منطقة المنوفية ورشة لتعليم التطريز على الستان بالخيوط، وشكلت منطقة الوادي الجديد المجسمات والأشكال، وأجرت منطقة مطروح أعمالا  للرسم الزيتى، بينما نفذت منطقة القاهرة أعمالا فنية بعجينة السيراميك.

وتأتي مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة التاسعة على التوالي، واختار الأزهر الشريف الشيخ عبد الله دراز شخصية الجناح لهذه الدورة، ويتواجد جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، طوال فترة المعرض لعام ٢٠٢٥م بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

قطاع المعاهد الأزهرية معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح الأزهر الأنشطة الفنية الأزهر الشريف

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