أرخص سيارة رنج روفر في السوق السعودي .. أسعار إيفوك 2025

تقدم رنج روفر العديد من السيارات داخل السوق السعودي، منها النسخة إيفوك، والتي تعد هي النسخة الارخص سعرًا بين موديلات 2025، وسط طرازات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تبدأ أسعارها من 225,975 ريال.

القدرات الفنية للسيارة رنج روفر إيفوك 2025

تعتمد السيارة رنج روفر إيفوك 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 200 حصانا، و320 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

رنج روفر إيفوك 2025

زمن التسارع لسيارة رنج روفر إيفوك 2025

يمكن للسيارة رنج روفر إيفوك 2025 التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 8.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 216 كيلومتر في الساعة.

رنج روفر إيفوك 2025

تجهيزات السيارة رنج روفر إيفوك 2025

تضم السيارة رنج روفر إيفوك 2025 عدد من التجهيزات منها، منبه النقطة العمياء، تحديد المسارات، نظام المساعدة على تسلق التلال، كاميرا محيطة، مستشعرات أمامية وخلفية، مساعد الفرامل BA، ومانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني، مثبت سرعة تكيفي.

رنج روفر إيفوك 2025

زودت السيارة رنج روفر إيفوك 2025 بنظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات اندرويد اوتو وابل كار بلاي، مقاعد ذات تحكم كهربائي، وكذلك للمرايات الجانبية، مع مكيف هواء أوتوماتيك.

رنج روفر إيفوك 2025

أسعار السيارة رنج روفر إيفوك 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة رنج روفر إيفوك 2025 بسعر يبدأ من 225,975 ريال وصولاً إلى 299,115 ريال.