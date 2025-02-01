قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. نتنياهو يغادر إلى واشنطن في زيارة تستمر أسبوعا
اقتلعوا أظافره .. تفاصيل القبض على نجيب الأسد "ابن خالة" بشار
لا تهجير للفلسطينيين.. محافظ شمال سيناء: مدينة رفح الجديدة لأهل رفح في مصر
منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
محافظ شمال سيناء: وقف إطلاق نار في غزة انتصار سياسي كبير للدولة المصرية
الاتصالات: حظر بيع الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الدولية
طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيين
طارق رضوان: اتصال ترامب بالرئيس السيسي تتويج لجهود مصر
أحمد موسى من أمام معبر رفح: «محدش هيقدر يخترق حدودنا أبدا»
الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
من أمام معبر رفح .. أحمد موسى: إحنا دفعنا تمن غالي حتى يتم تحرير سيناء
قرار صادم من كولر ضد نجم مهم في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد ظهور DeepSeek .. الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI يعترف بأخطائه

الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI
الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI
احمد الشريف
×

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، سام ألتمان، عن توجهات الشركة في جلسة أسئلة وأجوبة موسعة عبر منصة Reddit، حيث أقر بأن موقف الشركة من البرمجيات مفتوحة المصدر لم يكن دائمًا متسقًا مع توجهاتها المستقبلية.

 تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه "OpenAI" منافسة متزايدة، خاصة مع صعود شركات مثل "DeepSeek" الصينية، التي يُعتقد أنها ربما انتهكت حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ"OpenAI"، وفقًا لتقرير نشره موقع "تك كرانش".

هل تعيد "OpenAI" التفكير في المصدر المفتوح؟

اعترف ألتمان بأن الشركة بحاجة إلى نهج جديد فيما يتعلق بالمصدر المفتوح، مشيرًا إلى أن هناك انقسامًا داخل "OpenAI" حول هذه المسألة.

 وقال في تصريحاته: "نحن بحاجة إلى استراتيجية مختلفة للمصدر المفتوح. ليس الجميع داخل الشركة يتفقون معي، ولكننا نعمل على تطوير نماذج أقوى، حتى وإن كان ذلك مع الحفاظ على بعض السرية مقارنة بالماضي".

تعزيز النفوذ السياسي وتمويل قياسي

في ظل اشتداد المنافسة، تسعى "OpenAI" إلى تعزيز علاقاتها في واشنطن، بالتزامن مع إطلاق مشروع ضخم لمراكز البيانات وتحضير واحدة من أكبر جولات التمويل في تاريخ الشركة. 

ويعد مشروع "ستارجيت" أحد أبرز الاستثمارات، حيث تعتقد "OpenAI" أن زيادة قوة الحوسبة ستؤدي إلى نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا.

هل يصبح "تشات جي بي تي" مجانيًا؟

كشف كيفن ويل، كبير مسؤولي المنتجات في "OpenAI"، عن إمكانية توفير بعض النماذج القديمة للعامة، لكنه لم يقدم تفاصيل واضحة بشأن ذلك. 

كما نفى ألتمان وجود أي خطط لرفع أسعار "تشات جي بي تي"، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى خفض التكلفة مع مرور الوقت، على الرغم من الخسائر التي تتكبدها في خطتها المدفوعة "ChatGPT Pro".

الذكاء الاصطناعي والتحسين الذاتي: هل أصبح الواقع أقرب؟

مع استمرار التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، أعرب ألتمان عن مخاوفه بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي المتقدم، خاصة فيما يتعلق بالتحسين الذاتي المتكرر، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو أصبح أكثر واقعية مما كان يعتقد سابقًا.

الشراكة مع الحكومة الأمريكية: فرصة أم مخاطرة؟

في سياق آخر، أثارت الشراكة بين "OpenAI" والحكومة الأمريكية، والتي تتيح استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في الأبحاث الدفاعية، جدلًا واسعًا. إلا أن كيفن ويل طمأن الجمهور، مؤكدًا أن العلماء المسؤولين عن هذه المشاريع يعملون وفق معايير أخلاقية صارمة، مستبعدًا أي استخدام خطير لهذه التقنيات.

موعد إطلاق GPT-5 و DALL-E 4: ما الجديد؟

ردًا على استفسارات المستخدمين حول التحديثات المستقبلية، أشار ألتمان إلى أن النموذج القادم "o3" قد يُطلق خلال أسابيع أو أشهر قليلة، بينما لم يتم تحديد جدول زمني دقيق لإطلاق "GPT-5". وبالنسبة لتطوير خليفة "DALL-E 3"، أكد كيفن ويل أن العمل جارٍ على تحسين النموذج، وأن النتائج القادمة ستكون "جديرة بالانتظار".

"OpenAI" عند مفترق طرق: ما التالي؟

تعكس تصريحات ألتمان وويل حجم التحديات التي تواجه "OpenAI"، سواء من حيث المنافسة الشرسة أو الضغوط التنظيمية، فضلًا عن محاولاتها تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح التقني والحفاظ على ريادتها في سباق الذكاء الاصطناعي. 

في ظل هذه التغيرات، يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل الشركة واستراتيجياتها القادمة لمواجهة هذه التحديات.

Reddit OpenAI DeepSeek

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من دونالد ترامب

بارشيفية

إحالة بلوجر شهير للمحاكمة بتهمة هـ.تك عرض طالبة في التجمع

حادث تصادم بالبحيرة

دهس 3 أشخاص.. تفاصيل القبض على نجل عبد العزيز مخيون بالبحيرة

محافظ بورسعيد يعتمد الاعدادية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

موعد بداية التوقيت الصيفي 2025

موعد بداية التوقيت الصيفي 2025| كم يوما متبقيا على تقديم الساعة 60 دقيقة؟

أسعار البيض

بعد قرار الاستيراد.. مفاجأة فى أسعار البيض قبل رمضان

وزير العمل

200 ألف جنيه لأسرة المتوفي و20 ألفاً لمصابي حادث انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي

ترشيحاتنا

شعار الزمالك

يسري وحيد جناح طلائع الجيش يدخل دائرة اهتمامات الزمالك

الدوري الانجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بورنموث

صورة من المران

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة مودرن سبورت بالدوري

بالصور

أنوسة كوتة: نستعد لمفاجأة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من ألحان محمد رحيم

انوسة كوتة
انوسة كوتة
انوسة كوتة

حلويات بتقلل الكوليسترول .. دراسة تكشف مفاجأة سارة| تفاصيل

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

رمضان 2025 .. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد

عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس

هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بـ مقاومة الأنسولين.. تعرف عليهم

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

فيديو

موظف ينهي حياته

بسبب فصله تخلص من حياته.. موظف يترك رسالة لظالمه

ايمان عبد اللطيف

دعوة لزيارة واشنطن .. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

الساعة هتتقدم 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي

نانسي عجرم وزوجها

“حريتي أهم من أي حاجة” .. نانسي عجرم تحسم جدل طلاقها من فادي الهاشم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد