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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو شامة: مكالمة ترامب للرئيس السيسي تتويج للتحركات المصرية

السيسى وترامب
السيسى وترامب
أسامة علي
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أكد محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، أن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مهمة في توقيتها، مشيرًا إلى أن هذه المكالمة تعكس التعاون الاستراتيجي المستمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المكالمة تؤكد على حرص الرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية، رغم وجود بعض الخلافات التي لا تؤثر على التعاون بين البلدين.

وأشار، إلى أن المكالمة تطرقت إلى أهمية تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط، وهي هدف مشترك بين مصر وأمريكا، رغم اختلاف الآراء حول بعض التفاصيل.

وقف إطلاق النار في غزة

أضاف أن مصر كانت حريصة على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بالتعاون المصري الأمريكي القطري في هذا الشأن.

وأوضح أن الجهود المصرية تركز على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة في المناطق الشمالية التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة.

وشدد على الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مصر في استقبال المصابين الفلسطينيين وتقديم الدعم اللوجستي والطبي، مشيدًا بمشاهد التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني في وقت الأزمة

ترامب غزة صدى البلد السيسى

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