الديهي بعد مكالمة السيسي وترامب: الحوار كان إيجابيًا ولم يتطرق للتهجير

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، "كانت بداية المكالمة التليفونية تهنئة مجددة من الرئيس السيسي للرئيس ترامب على توليه فترة رئاسية جديدة، ثم تكلم الرئيسان عن المنطقة المشتعلة وكل القضايا خاصة أنهما مش أول مرة يلتقيان ومش أول مرة يتكلموا".



وأضاف: "أكد الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي على أهمية التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال فقط حل الدولتين، والرئيس السيسي ركز على ما تم التوصل إليه بنجاح استمرار التهدئة ووقف إطلاق النار واستمرار إدخال المساعدات".



وتابع: "الرئيس عمره ما اتكلم إلا وتحدث عن الحل الدائم والعادل وأن يكون هناك دولتين فلسطينية وإسرائيلية وهذا ضرورة الحل الجذري بإقامة الدولتين، وكذلك الحديث عن علاقات ثنائية واحترام متبادل بين الجانبين ودعوات متبادلة لزيارة واشنطن والقاهرة وأيضًا تثبيت الهدنة والتوصل إلى حل دائم للقضية".



واستطرد: "المكالمة في مجملها إيجابية للغاية وزي ما كنا متوقعين ما تحدث فيه ترامب عن التهجير له تفسير، ولكن البيت الأبيض أكد أن الاتصال لم يتم فيه تناول تصريحات ترامب عن التهجير، عندما تحدث مع الرئيس السيسي كان الحوار إيجابي ومثمر وبعد المكالمة رأينا سيل من التعليقات الإخوانية وبالتأكيد القضايا شديدة الحساسية ليس شرطًا أن الإعلام يتناولها بهذا الشكل".



وأردف: "هذا ما خرج بشكل رسمي من الرئاسة المصرية منذ قليل عمق العلاقة وثوابتها الإستراتيجية وهذا بيان في غاية الأهمية وفي هذا التوقيت، وكذلك تم مناقشة قضية الأمن المائي لمصر والبيت الأبيض قال إن ترامب والسيسي تحدث عن هذا الأمر".