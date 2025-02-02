إيهاب الخطيب: محمد ربيعة يقترب من الزمالك في أولى صفقاته الشتوية

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب عن تفاصيل أولى صفقات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يسعى النادي لدعم صفوفه بعدد من التعاقدات الجديدة بناءً على طلب المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

اتفاق مبدئي بين الزمالك وربيعة

أوضح الخطيب، خلال تصريحات صحفية، أن إدارة الزمالك توصلت إلى اتفاق نهائي مع محمد ربيعة، لاعب وسط نادي سموحة، على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بانضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار إلى أن أحد مسؤولي الزمالك عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية، تم خلالها الاتفاق على جميع البنود الشخصية، ليصبح ربيعة على أعتاب ارتداء قميص الفريق الأبيض بشكل رسمي.

العقبة الأخيرة.. مفاوضات مع سموحة

رغم الاتفاق مع اللاعب، فإن الصفقة لم تُحسم بشكل نهائي بعد، حيث لا يزال الزمالك بحاجة لإنهاء المفاوضات مع نادي سموحة بشأن التفاصيل المالية. وأكد الخطيب أن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، يتميز بالحنكة في التفاوض بشأن بيع اللاعبين، ومن المتوقع أن يطلب مقابلًا ماليًا كبيرًا للسماح برحيل ربيعة إلى الزمالك.