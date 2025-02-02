مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟

يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.

أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصاد

أكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.

تحديات وفرص تطوير قطاع التأمين

وشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:

التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.

تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.

التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

الرقمنة المالية والشمول المالي

أكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.