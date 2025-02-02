تعرف على حكّام مباراتي اليوم من دوري نايل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الأحد ضمن ختام منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

وتقام اليوم مباراتين بين سيراميكا كليوباترا وسموحة علي استاد المقاولون العرب في تمام الرابعة عصرا ،ويستضيف مودرن سبورت نظيره النادي الأهلي علي إستاد السلام في تمام السابعة مساء.

ويدير مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة

محمد الحنفي حكم ساحة ،وأحمد رشدي وأسامة محمد مساعدين ،وجلال أحمد حكم رايع ،ومحمد الشناوى حكم فديو ،ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو مساعد .

بينما يدير مباراة الأهلي ومودرن سبورت طارق مجدي حكم ساحة ،ويوسف البساطي وإبراهيم السودانى مساعدين ،ومحمود رشدي حكم رابع وأحمد الغندور حكم فديو وشريف عبدالله حكم فديو مساعد .