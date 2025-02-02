قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فنانة شهيرة تثير الجدل حول الحجاب والتدين .. ماذا قالت ؟
نتنياهو يُعين رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الإسرائيلي .. من هو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
98 قرشًا.. مفاجأة في سعر الدولار بكافة البنوك اليوم الأحد 2-2-2025
الضفة الغربية | ارتفاع أعداد الشهداء في جنين ومخيمها منذ 12 يومًا إلى 24 شخصًا
هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 2-2-2025
محافظ شمال سيناء: مصر دولة تعمل بشرف عبر تاريخها وتدعم قطاع غزة
رد ناري من سيف زاهر على انتقادات قيمة صفقة تريزيجيه
لازم يكون عندك أصول.. رسالة قوية من محسن صالح لنجم الأهلي
مفاجأة .. الزمالك يصدم الأهلي في صفقة مصطفى محمد
فلوسك مش هتضيع.. طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين .. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب
الرئيس عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب
ياسمين فتح الله
×

تقوم السياسة المصرية الخارجية على أسس قوية، حيث تدير علاقاتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام، وإعلاء قواعد القانون الدولي. كما تسعى إلى تعميق العلاقات الخارجية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.

اتصال بين الرئيس السيسي وترامب

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس هنّأ الرئيس ترامب مجددًا بمناسبة توليه السلطة رئيسًا للولايات المتحدة لفترة ثانية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى الشعب الأمريكي واعترافًا بقدراته.

كما وجّه السيد الرئيس دعوة للرئيس ترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم استقرار المنطقة، وكذلك للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد. ومن جانبه، وجه الرئيس ترامب دعوة مفتوحة إلى السيد الرئيس لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض.

وتناول الاتصال القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مع التأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما، والتعاون في مجال الأمن المائي. كما أكد الرئيسان على حرصهما على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد حوارًا إيجابيًا بين الرئيسين، بما في ذلك حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة.

وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس على أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة في المنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز الرئيس ترامب إلى السلام، وهو الأمر الذي أكد عليه في خطاب تنصيبه بكونه رجل سلام. وشدد السيد الرئيس على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة.

وفي نهاية الاتصال الهاتفي، اتفق الزعيمان على أهمية استمرار التواصل بينهما، والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين من الجانبين لمواصلة دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ودراسة سبل المضي قدمًا في معالجة الموضوعات المختلفة، مما يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية.

تعيد الأمور إلى نصابها

في هذا الصدد، قال أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إنه لا شك أن اتصال دونالد ترامب بالرئيس السيسي يؤكد ويعزز جهود الدولة المصرية بشأن دعم الفلسطينيين على كل الأصعدة، ودور مصر في الوقوف كحائط صد منيع ضد تصفية القضية الفلسطينية، من خلال موقف حاسم وواضح بشأن التهجير، وهو ما أكدته للعالم كله منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، وصولًا إلى قرار الرئيس السيسي أول أمس، بعد تصريحات ترامب بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "أعتقد أن الرسالة وصلت بشكل جيد للبيت الأبيض ومؤسسات الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد كلمة الرئيس السيسي بشأن تهجير سكان غزة، وبعد تأييد ودعم كل أطياف المجتمع المصري للقيادة السياسية، وكذلك بعد تظاهرات المصريين أمام معبر رفح. وبالتالي، كان لابد من حدوث هذا الاتصال، خاصة أن الولايات المتحدة تعلم ثقل مصر السياسي والاستراتيجي في المنطقة، ودورها المحوري والمركزي كقوة إقليمية كبرى."

وتابع: "غير أن مصر تمتلك من القدرات والأدوات في التعامل مع كل القضايا والمتغيرات، وفقًا لمحددات أمنها القومي، وهو ما ينعكس خلال تحركاتها الدبلوماسية والسياسية في التعامل مع كل الملفات، وهو ما تعلمه جيدًا الولايات المتحدة. إضافة إلى أن واشنطن تحرص على علاقاتها الاستراتيجية مع الدولة المصرية."

من جانبه، قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: "إن الرئيس الأمريكي ترامب يستدعي العلاقات الاستراتيجية الهامة والمكانة التي يحظى بها الرئيس السيسي، وبالتالي قدم له دعوة مفتوحة. وبالتالي، المكالمة الهاتفية فيما بينهما تعيد الأمور إلى نصابها."

وأضاف محمد حجازي خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "لم يكن منطقيًا أن تصدر مثل هذه التصريحات التي أدلى بها ترامب في توقيت شديد الحساسية، سعت فيه الدبلوماسية المصرية على مستوى القيادة والخارجية والأجهزة لصياغة اتفاق أجهزة."

ولفت السفير محمد حجازي إلى أن الرئيس السيسي أوضح موقف مصر من قضية التهجير القسري، ورغم تجاوزات الصحافة الإسرائيلية والأمريكية تجاه الدور المصري، عاد الرئيس ترامب ليعيد ثقة هذه العلاقات، والجميع يقف صفًا واحدًا ضد التهجير القسري ومع الثوابت الشرعية لحل الدولتين.

ترامب الرئيس السيسي اتصال بين الرئيس السيسي وترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التليفون هيبقى حتة حديدة.. وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر

التليفون هيبقى حتة حديدة..وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر بدءًا من هذا التاريخ

الشاب الضحية بالغربية

حادث المحلة.. تفاصيل وفاة زوج ميكب أرتست سقط من الطابق السادس

أصالة وطارق العريان

حقي ومش هتنازل عنه | تصرف غير متوقع من طارق العريان ضد أصالة

موظف الأوبرا

زوج شقيقة موظف الأوبرا يفجر مفاجأة عن رسالته الأخيرة قبل موته | فيديو

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

طقس

منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

سقوط امطار

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد | تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس من بوابة الأزهر

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس من بوابة الأزهر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

كشفها تشاهد فيديوهات مخلة .. حكاية فتاة عصرت رقبة شقيقها الصغير

كشفها تشاهد فيديوهات مخلة .. حكاية فتاة خنقت شقيقها الصغير

الحكم في استئناف هدير عبد الرازق على حبسها سنة في نشر فيديوهات مشينة.. الثلاثاء

الثلاثاء.. الحكم في استئناف هدير عبد الرازق على حبسها سنة في نشر فيديوهات مشينة

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الآيس كريم

ايس كريم
ايس كريم
ايس كريم

أنوسة كوتة: نستعد لمفاجأة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من ألحان محمد رحيم

انوسة كوتة
انوسة كوتة
انوسة كوتة

حلويات بتقلل الكوليسترول .. دراسة تكشف مفاجأة سارة| تفاصيل

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

فيديو

هنا الزاهد

سيارة بـ 20 مليون جنيه.. قصة هدية «هنا الزاهد» بالسعودية |فيديوجراف

محمد رمضان

حطوا صورتي جمب الجملة دي| محمد رمضان يوجّه طلبا لقنوات مسلسلات ماراثون دراما 2025

موظف ينهي حياته

بسبب فصله تخلص من حياته.. موظف يترك رسالة لظالمه

ايمان عبد اللطيف

دعوة لزيارة واشنطن .. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد