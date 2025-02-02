شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة

وعن الظواهر الجوية، حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانآ على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد .

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 أكتوبر 22 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 20 15

بورسعيد 20 16

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 20 10

رفح 20 09

رأس سدر 22 11

نخل 20 04

كاترين 19 01

الطور 22 11

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 21 11

العلمين 21 11

مطروح 20 10

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 16

حلايب 25 17

أبو رماد 26 16

رأس حدربة 25 17

الفيوم 22 11

بني سويف 22 10

المنيا 23 09

أسيوط 23 09

سوهاج 24 10

قنا 27 11

الأقصر 27 11

أسوان 28 14

الوادي الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13