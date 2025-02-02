الجونة يشكر مدافع وقائد الفريق ويعلن رحيله رسميًا

أعلن مسئولو نادي الجونة عن رحيل مدافع وقائد الفريق أحمد حسام عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وارتبط اسم أحمد حسام خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف فريق الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي بيان رسمي نشره النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه الجونة الشكر لأحمد حسام، معبرًا عن تقديره الكبير له.

وجاء في البيان: "من أول يوم لك في قطاع الناشئين حتى أصبحت من أهم لاعبي الفريق، كنت دائمًا مثالًا للاجتهاد والروح العالية.. شكرًا لك على كل لحظة قدمتها مع الجونة.. نتمنى لك كل النجاح في المستقبل، وستظل دائمًا جزءًا منا."