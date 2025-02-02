ترامب يوقع أمرًا بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين.. «شينباوم» ترد بتدابير انتقامية و«ترودو» يتوعد أمريكا

بنسبة تتراوح بين 10 و25%

ترامب يفرض رسومًا جمركية على صادرات المكسيك وكندا والصين

المرشح لخلافة ترودو يؤكد: كندا ستقف في وجه المُتنمر

«شينباوم»: سنرد على تدابير ترامب

أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، وضريبة بنسبة 10% على الصين.

وقال البيت الأبيض في بيان على موقعه الإلكتروني: "إن إعلان الرسوم الجمركية اليوم ضروري لكي تتحمل الصين والمكسيك وكندا مسؤولية وعودها بوقف تدفق المخدرات السامة إلى الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن عصابات المخدرات المكسيكية مسؤولة عن تهريب الفنتانيل والميثامفيتامين ومخدرات أخرى.

وتأمل الإدارة -وفق البيان- في استخدام الرسوم الجمركية لإجبار الحكومة المكسيكية على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ويستثني القرار موارد الطاقة من كندا، والتي ستخضع لتعريفة أقل بنسبة 10%.

وقال ترامب يوم الجمعة إن النفط الكندي سيخضع لرسوم جمركية أقل بنسبة 10%، والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق، في 18 فبراير، مشيرًا إلى أنه يخطط لفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي في المستقبل، قائلاً إن الكتلة لم تعامل الولايات المتحدة بشكل جيد.

وفي عام 2020، ومع نهاية ولاية دونالد ترامب الأولى، دخلت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيز التنفيذ - وهي في الواقع تحديث لاتفاقية نافتا، الاتفاقية بين الدول الثلاث التي كانت قائمة منذ التسعينيات.

والرسوم الجمركية هي جزء أساسي من رؤية ترامب الاقتصادية، فهو يراها كوسيلة لتنمية الاقتصاد الأمريكي وحماية الوظائف وزيادة عائدات الضرائب.

المكسيك وكندا تردان

قالت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، اليوم الأحد، إنها أوعزت إلى وزير الاقتصاد بتنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على بلادها.

وقال رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، إن استجابة كندا ستكون "قوية" و"فورية" للرسوم الجمركية الجديدة.

وأوضح مارك كارني، المرشح الأوفر حظًا لمنصب رئيس الوزراء الكندي القادم، أن بلاده "ستقف في وجه المتنمر"، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيضع رسومًا جمركية بنسبة 25% على كندا.

وفي حديث لشبكة "بي.بي.سي"، قال كارني البالغ من العمر 59 عامًا إن كندا ستقوم بـ "مضاهاة الرسوم الأمريكية دولارًا مقابل دولار".

بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية يوم السبت، أعلن البيت الأبيض عن رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك و10% على الصين.

وكانت كندا قد تلقت تأكيدًا السبت بأنها ستخضع اعتبارًا من الثلاثاء لرسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الذي سيخضع لضريبة بنسبة 10%، وفق ما أفاد مصدر حكومي كندي لوكالة فرانس برس.

مخاطر الرسوم الجمركية

وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأنه لن يكون هناك استثناءات من الرسوم الجمركية، وعلاوة على ذلك، في حالة كندا على وجه التحديد، قالوا إن الإعفاء "الضئيل" من الرسوم الجمركية الأمريكية للشحنات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار سوف يتم إلغاؤه.

ولم يكن من المقرر أن يتحدث ترامب، الذي لعب الجولف في منتجعه مار إيه لاجو في فلوريدا، السبت، قبل توقيع الأمر، إلى الصحافيين بشأن الرسوم الجمركية.

وحدد ترامب الأول من فبراير موعدًا نهائيًا للضغط من أجل اتخاذ إجراءات قوية لوقف تدفق الفنتانيل والمواد الكيميائية الأولية إلى الولايات المتحدة من الصين عبر المكسيك وكندا، وكذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود الأمريكية.

وتعهد ترامب، الجمعة، بالمضي قدماً في فرض الرسوم على الرغم من إقراره بأنها قد تسبب اضطرابات وصعوبات للأسر الأمريكية.