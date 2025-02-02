اتحاد الكرة: عضو الإسماعيلي مُهدّد بالشطب ولن نتهاون في معاقبة الخارجين عن النص

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي مُهدّد بالشطب بسبب نزوله أرض الملعب بمباراة طلائع الجيش والاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "تقرير الحكم ومراقب المباراة وكذلك اللقطات التلفزيونية أثبتوا تورط عضو مجلس الإسماعيلي وهو مهدد بالشطب وأقل عقوبة ستوقع عليه هو الحرمان من دخول الملاعب لعدد معين من المباريات".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك حالة من الغضب داخل مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة ولن يتهاون الاتحاد في محاسبة الخارجين عن النص والحفاظ على هيبة الحكام وحمايتهم.

وفيما يخص نصر أبو الحسن قال مسئولو اتحاد الكرة: "ستتم معاقبته وفقًا للوائح ولا يوجد أي مسئول فوق الحساب".

وتنص المادة 23 من لائحة لجنة الإنضباط على "الاعتداء أو محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه أو مراقب الحكام أو المراقب الإداري أو أي من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمنسق الإعلامي لفريقه أو الخصم، فإنه يعاقب بواحدة أو أكثر من الإيقاف أو الشطب أو الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه".