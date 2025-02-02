التنمية المحلية: تنفيذ 3 برامج تدريبية بمركز سقارة

إنطلق الأسبوع الـ 27 من خطتة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025، اليوم الأحد، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك بتنفيذ 3 برامج تدريبية هى برنامج "تطوير وحدات تكافؤ الفرص"، و برنامج “مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة”، وبرنامج “إدارة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات”، ويبلغ إجمالى عدد المستفيدين من هذه الدورات 124 متدرباً.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع الـ27 يتضمن تنفيذ دورة بتكليف من القيادة السياسية وهي مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمديري التخطيط علي مستوي الديوان والمراكز والمدن ليستكمل مركز سقارة تقديمه لحزم تدريبية متقدمة على برامج التنمية المحلية المطورة في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تنمية الموارد البشرية من خلال توفير مزيد من التدريب والتطوير الوظيفي، مما يساعد على تحسين بيئة العمل للعاملين في المحليات بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الإدارية، وربطهم بشكل أكثر فعالية بالأهداف المنشودة لتحقيقها بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتركيزعليها في إدارة برامج التنمية وخططها المستقبلية للدولة.