انطلاق دورة تطوير وحدات تكافؤ الفرص للمديرين بمركز سقارة

ينظم بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة دورة تطوير وحدات تكافؤ الفرص" للمديرين والعاملين بوحدات تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة.

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدورة تأتى في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لدعم و تمكين المرأة و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للعمل على إدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة ورفع كفاءتها وبناء قدراتها في كافة المجالات .



كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم كذلك تنظيم برنامج تدريبى وهو" إدارة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات" للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع إدارة الأزمات بالوزارة وأكاديمية ناصر العسكرية.



