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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المتهم بإلقاء زوجته من البلكونة: تصرفاتها مش مظبوطة

جثة
جثة
أحمد مهدي
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أدلى المتهم بقتل زوجته في مدينة السلام باعترافات أمام أجهزة أمن القاهرة حول جريمته بالقاء زوجته من شرفة الطابق الثالث بأحد العقارات.

وقال الشاب المتهم إنه متزوج من المجني عليها سنوات فترة وأنه يشك في سلوكها منذ فترة بسبب تصرفاتها وحديثها المستمر في الهاتف، ويوم الحادث نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة بالأيدي.

وتابع المتهم في أقواله، بأن زوجته تعدت عليه بالسب والضرب بعدما اتهمها بسبب سلوكها المنحرف وبادلها التعدي بالأيدي حتى قام بإلقائها من الشرفة إثناء المشاجرة مشيرا الي أنه لم يقصد ذلك.

حيث القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل القى زوجته من شرفة منزلهم في السلام بعدما شك في سلوكها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم السلام أول تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع سيدة ثلاثينية أثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي اجرتها أجهزة أمن القاهرة العثور على جثمان سيدة ثلاثينية ترتدي كامل ملابسها وبها سحجات وكدمات وكسور متفرقة وتم نقلها الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها حيث نشبت بينهما خلافات زوجية بسبب شكه في سلوكها فقام بإلقائها من الطابق الثالث من شرفة الشقة.

وعقب تقنين الاجراءات القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مدينة السلام قتل زوجته المتهم أمن القاهرة

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