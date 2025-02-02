تفاصيل محاكمة عاطل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في المطرية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المطرية، لجلسة 16 فبراير الجاري.



تفاصيل الواقعة ..

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 2 متر وعرض 3 أمتار - أدوات ومعدات التنقيب).

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.