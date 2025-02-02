يد واحدة أمام الأطماع الإسرائيلية.. مصر والدول العربية تحبط محاولات تهجير الفلسطينيين

تتواصل مواقف مصر والدول العربية الرافضة للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، في ظل محاولات إسرائيلية لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق، تتبنى الدول العربية بقيادة مصر موقفًا ثابتًا يرفض أي محاولات لتشريد الشعب الفلسطيني، مشددة على حقه في العودة إلى أراضيه وحمايته من أي محاولات لتغيير هويته الوطنية.

أيمن الرقب

تمسك قوي بالعودة إلى الأرض

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر والدول العربية تقف بشكل حازم ضد محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف الرقب خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن موقف السلطة والفصائل الفلسطينية كان واضحًا في رفض هذا المشروع بشكل كامل، وهو ما جاء بالتوازي مع رد فعل الشعب الفلسطيني الذي عبر عن تمسكه بأرضه، وعاد الفلسطينيون من الجنوب إلى غزة والشمال في مشهد مهيب يومي 26 و27 يناير، رغم علمهم بتدمير منازلهم وصعوبة الحياة في تلك المناطق.

ولفت إلى أن الفلسطينيين يرفضون تمامًا فكرة التهجير، وأنهم لن يقبلوا بالذهاب إلى أي مكان في العالم إلا إلى فلسطين، ولفت إلى أن هذا الموقف الثابت يعكس وحدة الشعب الفلسطيني وعزيمته، رغم المعاناة المستمرة جراء الحرب والدمار الذي يعانيه منذ 16 شهرًا، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يتركوا وطنهم تحت أي ظرف.