لاعبان على رادار الزمالك .. من هما؟

كشف أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، عن مفاوضات الزمالك مع ثنائي الفريق بعد إتمام التعاقد مع محمود جهاد.

وقال أحمد خطاب، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الزمالك مهتم بالتعاقد مع ياسين مرعي وجيفرسون إينكادا لكن الأمور التعاقدية والتفاوضية مع الإدارة، وتتم المشاورة معي في الجانب الفني.

وتابع مدرب فاركو: أعتبر نفسي أحد أفراد الإدارة في فاركو، واجتهدت خلال 8 سنوات، سواء كلاعب أو مدرب مساعد أو مدير فني.

وأكمل المدير الفني لنادي فاركو: نجلس مع الإدارة دائما ونحدد الاستفادة المادية والفنية وإذا رأينا الأنسب رحيل اللاعبين يتم اتخاذ القرار.

واختتم أحمد خطاب: اللاعبون خرجوا ولم نتأثر وحققنا نتائج مميزة لأننا نمتلك سكواد مميز وهناك لاعبين جيدين وهذا الوقت لهم للحصول على الفرصة وإثبات أنفسهم.