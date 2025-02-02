معا لرفض التهجير.. حزب العدل: الشعب يصطف خلف الرئيس السيسي لحماية أمن مصر

قال محمود صالح، عضو أمانة حزب “العدل” بالوادي الجديد، إن المصريين يصطفون خلف الرئيس السيسي لحماية أمن مصر القومي برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر ومنع تقويض القضية الفلسطينية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأضاف “صالح”، في بيان اليوم الأحد، أن تمسك القيادة السياسية بضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية أعاد القضية إلى الواجهة ودفع العالم لطرح فكرة حل الدولتين لإحلال السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط، ووضع نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

ودعا عضو أمانة حزب “العدل” بالوادي الجديد، العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى دعم الرئيس السيسي في مواجهة مخططات إعادة رسم خريطة المنطقة وتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط لصالح إسرائيل بدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المشروط لحكومة نتنياهو المتطرفة.

وأكد على ضرورة محاسبة جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب الوحشية بحق أطفال ونساء غزة ولبنان.