قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات جوية حادة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس نهاية الأسبوع
ثروت الخرباوي: الإخوان الإرهابية مسئولة عن تفجيرات طابا ونويبع في التسعينات
العقارات تسبب أزمة في سوق الذهب المحلي والشركات تلجأ للتصدير| تفاصيل
روبيو: النفوذ الصيني المتزايد في قناة بنما يشكل تهديدًا خطيرا
حسام زكي: موقف مصر والأردن أغلق الباب أمام ملف تهجير الفلسطينيين
فرق كبير.. إعلامي يقارن بين أرقام إمام عاشور مع الزمالك والأهلي
الزمالك يقترب من ضم نجم سيراليون جناح الشحانية القطري| تفاصيل
إيناس حمدان: قرار إسرائيل بمنع الأونروا من العمل في غزة غير مسبوق وخطير
وزيرا الدفاع المصري والكويتي يناقشان تعزيز أوجه العلاقات العسكرية
إدارة ترامب تلغي الحماية لمئات الآلاف من الفنزويليين بالولايات المتحدة
«فسخت خطوبتها وطلعت السما».. لماذا ألقت موظفة المقطم نفسها من الشرفة؟
«أبو العينين» يحذر من تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العقارات تسبب أزمة في سوق الذهب المحلي والشركات تلجأ للتصدير| تفاصيل

سوق الذهب- صورة أرشيفية
سوق الذهب- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الذهب يعاني من نقص في السيولة خلال الفترة الحالية، مما دفع الشركات المحلية إلى التوجه نحو التصدير بشكل أكبر لتوفير السيولة اللازمة.

وأشار منيب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الطلب المحلي على الذهب شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، ما أدى إلى زيادة حجم المعروض في الأسواق، على عكس ما كان عليه الوضع خلال العامين الماضيين. كما أوضح أن هناك فارقًا بين أسعار الذهب المحلية والعالمية، حيث تنخفض الأسعار محليًا مع تراجع الطلب، ويتحدد هذا الفارق وفقًا لسعر الدولار وحركة السوق، سواء في الاستيراد أو التصدير.

العقارات سحبت السيولة من سوق الذهب

وأضاف أن التسويق العقاري المكثف خلال الفترة الأخيرة أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من سوق الذهب، حيث لجأ العديد من المستهلكين إلى بيع مدخراتهم الذهبية لسداد أقساط العقارات. ولفت إلى أن المستهلكين الذين استثمروا في الذهب خلال العامين الماضيين بدأوا في البيع بكميات كبيرة لجني الأرباح، حتى لو لم يكونوا بحاجة إلى سيولة عاجلة.

وفي سياق آخر، أوضح أن العلاقة التقليدية بين الذهب والدولار، التي تتسم بالتضاد، تشهد تحولًا غير مألوف، حيث ارتفع سعر الذهب رغم قوة الدولار في ظل المستجدات الاقتصادية العالمية.

سوق العقارات السيولة المجوهرات الذهب سوق الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس |تداول قوائم الدرجات عبر فيس بوك

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس| رابط مباشر

محافظ القاهرة

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

الطماطم

كلها بكتيريا.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير

محافظ القاهرة

بعد إعلانها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي بمحافظة القاهرة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة .. ترقبوها هنا

وزير التعليم

بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات

ترشيحاتنا

عملاء التمويل الاستهلاكي- صورة أرشيفية

الرقابة المالية: 3.2 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر

دولار أمريكي

ماذا يعني طرح أذون خزانة بمليار دولار ..تفاصيل

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

بالصور

دراما رمضان 2025..طرح بوسترات مسلسل قهوة المحطة| صور

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

ضبط 200 لتر زيت لسوء التخزين في حملة على المنشآت الغذائية بـ ههيا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كتاب ونقاد السينما تكرم الفائزين بجوائز الدولة

محمد فاضل
محمد فاضل
محمد فاضل

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

موظف الأوبرا

قصة موظف الأوبرا .. حقيقة الورقة المنتشرة وكواليس القرار الصادم

صاحبة عقار المرج

صاحبة عقار المرج الآيل للسقوط: ماسورة شركة المياه رمتني في الشارع| فيديو

سوبر هيرو فيصل

تسلق 6 أدوار وأنقذ الأطفال .. سوبر هيرو فيصل يتحدي النيران

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تفاصيل مصرع سيدة عين شمس على يد زوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قيثارة السماء الخالدة

المزيد