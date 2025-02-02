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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل 3 زيوت لإنبات الشعر وتكثيفه .. «حلول سريعة وغير مكلفة»

أفضل 3 زيوت لإنبات الشعر وتكثيفه
أفضل 3 زيوت لإنبات الشعر وتكثيفه
هاجر هانئ
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قد تعزز الزيوت الأساسية نمو وإنبات الشعر وتقلل من تساقطه وتحسن صحة فروة الرأس، وملمس الشعر، وقوته، ولمعانه أيضا.

الزيوت الأساسية، مثل اللافندر والروزماري وغيرها، عبارة عن مستخلصات نباتية عالية التركيز يستخدمها بعض الأشخاص في علاج و إنبات الشعر فهي حلول سريعة وغير مكلفة .


نعرض لكم أفضل 3 زيوت لإنبات الشعر وتكثيفه


-زيت اللافندر الأساسي
قد يساعد زيت اللافندر الأساسي في نمو الشعر لدى الأشخاص المصابين بالثعلبةوهي حالة تؤدي إلى تساقط الشعر، في إحدى الدراسات، شهد 44% من المشاركين الذين استخدموا زيت اللافندر مع زيوت الزعتر وإكليل الجبل والخزامى وخشب الأرز تحسنًا في تساقط الشعر .

وفي دراسة أخرى، شهد 75% من المشاركين الذين استخدموا اللافندر مع زيوت الزعتر وإكليل الجبل وخشب الأرز وزهرة الربيع المسائية تحسنًا في نمو الشعر مقارنة بـ 30% .


-زيت الروزماري العطري
تشير الدراسات إلى أن زيت إكليل الجبل للشعر قد يكون مفيدًا لأسباب متعددة، يحتوي الروزماري على خصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، تظهر الأبحاث أن زيت إكليل الجبل العطري يحسن الدورة الدموية حول بصيلات الشعر في حالة الثعلبة بالمقارنة مع تركيز المينوكسيديل 2% الموجود في العلامة التجارية روجين، فإن إكليل الجبل يؤدي نفس أداء العلاج القياسي ولكن مع تهيج أقل لفروة الرأس.


-زيت إبرة الراعي
تظهر الأبحاث أن زيت إبرة الراعي أظهر نمو وإنبات الشعر في الدراسات المختبرية (التي يتم إجراؤها في المعمل أو أنبوب اختبار) وفي الجسم الحي (يتم إجراؤها على الكائنات الحية). ويقول الباحثون أن هذا يرجع إلى قدرته على تنظيم عوامل النمو والاستجابة الخلوية.
 

المصدر: verywellhealth

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