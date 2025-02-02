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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن شرقي يتواجد في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
محمد بدران
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق مودرن سبورت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابة الدوري المصري المصري الممتاز".

وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك: "أنباء تشير لتواجد أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة في الملعب لمساندة الأهلي أمام مودرن سبورت ".

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت:  

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت بالجولة 11 من الدوري المصري، على ستاد السلام، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة للمباراة

 تذاع مباراة الأهلي ومودرن سبورت، اليوم الأحد، حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري المصري، وتحديدًا على قناة أون تايم سبورت 1.

الدوري المصري الممتاز مودرن سبورت الاهلي اشرف بن شرقي

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