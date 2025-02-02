بث مباشر | حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي مع أحمد موسى

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025.

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الأحد من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، @ أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

معبر رفح

وقدم الإعلامي أحمد موسى، أمس حلقة خاصة من شمال سيناء ومن أمام معبر رفح؛ لرصد الجهود المصرية لإيصال المساعدات لقطاع غزة، والموقف المصري الثابت برفض التهجير.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، :" مفيش حد هعيدي حدودنا، ومحدش هيقدر يخترق حدودنا أبدا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الشعب الفلسطيني حريص على البقاء في أرضه ويدافع وبحافظ عليها ".