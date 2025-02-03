أسعار العملات العربية في مصر الآن

شهدت أسعار العملات العربية تراجعا خلال مستهل تعاملات الأسبوع في البنوك.

ويرصد “صدى البلد ”خلال السطور التالية، أسعار العملات العربية خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين .

سعر الشراء: 161.89 جنيه.

سعر البيع:162.97 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء:131.70 جنيه.

سعر البيع :133.38 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 129.02 جنيه.

سعر البيع: 130.58 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء:70.24 جنيه.

سعر البيع: 71 جنيها.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.64 جنيه.

سعر البيع: 13.68 جنيه.

الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.39 جنيه.

سعر البيع: 13.40 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.73 جنيه.

سعر البيع: 13.79 جنيه.