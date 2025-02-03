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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: إحنا مع اختيارات الشعب السوري ولا نتدخل في شأن داخلي

نشات الديهي
نشات الديهي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية والقيام بمباحثات مع ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، إن أحمد الشرع وصل إلى الرياض قادمًا من دمشق في أول زيارة خارجية له، بعد زيارة الشيخ تميم بن خلف أمير دولة قطر إلى دمشق.

وأضاف "وهذا أمر مهم أن نشوفه بعد رحيل الأسد وهروبه ووصول هيئة تحرير الشام إلى دمشق والأمور بدأت تتصاعد واختيار الشرع رئيسًا مؤقتًا لحين القيام بانتخابات والرئيس السيسي وجه له التهنئة وإحنا مع اختيارات الشعب السوري ولا نتدخل في شأن داخلي وليس لنا شروط إلا شواغل".

وتابع "أعلنا أننا لا نريد أن تكون سوريا قاعدة لداعش وهذا طلب مشروع وهذا ما قلناه من قبل للبشير في السودان ولكنه كان يأوى أخطر إرهابي لديه، ومصر تقدم نصيحة الدولة الشقيقة الكبرى وعندنا أدوار لا يعرفها كثير من الناس وأدوار سيكشف عنها التاريخ وأن مصر هي الشريكة التي ليس لها مصالح في أي دولة، إحنا مع الدولة السورية واختيارات الشعب السوري ونرفض أي اعتداء على الأراضي السورية".
 

سوريا نشأت الديهي الشرع الأسد أحمد الشرع

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