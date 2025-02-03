رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

يتاح اليوم لجميع طلاب الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة إلكترونيا عبر بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg برقم الجلوس.

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس الذي يتم حاليا تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عليه يظهر على موقع محافظة القاهرة

ويمكن الوصول إلى رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس الآن من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٩ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ % ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ % ، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩% .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس .. خطوات الاستعلام

تتاح لطلاب الصف الثالث الاعدادي خدمة الاستعلام عن ننتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

اكتب رقم الجلوس في خانة رقم الجلوس الظاهرة على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس

اضغط على زر عرض النتيجة الموجود على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس .. بالدرجات

ويقدم رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس ، لكل طالب نتيجته بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان

ويكون المجموع الكلي للدرجات في نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول من 140 درجة