هل يساعد جل الصبار في تقليل ظهور حب الشباب؟ 5 طرق للتخلص من البثور

يُعرف جل الصبار بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، ويمكن أن يساعد في تقليل حب الشباب عن طريق تهدئة الاحمرار ومحاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب وتسريع شفاء الجلد.

قد يكون التعامل مع حب الشباب أمرًا محبطًا، سواء كان ذلك بسبب ظهور حب الشباب من حين لآخر أو بسبب شيء أكثر استمرارًا، فإن إيجاد الحل المناسب غالبًا ما يشبه التجربة والخطأ، وسط كل الكريمات والعلاجات المتوفرة، ربما سمعت عن جل الصبار باعتباره علاجًا طبيعيًا، ولكن هل يعمل حقًا؟



الصبار، الذي يُطلق عليه غالبًا "النبات المعجزة"، هو نبات يستخدمه الكثيرون لتهدئة البشرة منذ قرون، فمن تهدئة حروق الشمس إلى ترطيب البشرة الجافة، يبدو أنه قادر على فعل كل شيء، ولكن عندما يتعلق الأمر بحب الشباب، إلى أي مدى يمكن لهذا النبات أن يساعد حقًا؟

يُعرف جل الصبار بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا والشفائية، مما يجعله خيارًا جذابًا للبشرة المعرضة لحب الشباب، وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة Journal of Dermatological Treatment، فإن جل الصبار مع التريتينوين (علاج موضعي لحب الشباب) قلل بشكل كبير من آفات حب الشباب مقارنة بالتريتينوين وحده، يبدو أن الخصائص المهدئة للصبار تساعد في تقليل الالتهاب مع دعم عملية الشفاء الطبيعية للبشرة.

يوضح الدكتور جوشوا زيشنر، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد ومدير الأبحاث التجميلية والسريرية في مستشفى ماونت سيناي: "يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة والإنزيمات والفيتامينات A و C. يمكن أن تساعد هذه المكونات في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار وترطيبها دون انسداد المسام، وهو أمر بالغ الأهمية للأشخاص المعرضين لحب الشباب".

نظرًا لكونه خفيف الوزن وغير مسبب للرؤوس السوداء، فهو يرطب البشرة دون أن يسد المسام، مما يجعله مناسبًا حتى لأنواع البشرة الدهنية.



كيف يساعد جل الصبار في علاج حب الشباب

إليك كيف يعمل جل الصبار على علاج حب الشباب:

1. يخفف الالتهاب: يحتوي الصبار على مركبات مثل الجبرلين والسكريات المتعددة التي تقلل التورم والاحمرار المرتبط بحب الشباب.

2. تأثير مضاد للبكتيريا: تعمل الصابونينات الطبيعية وحمض الساليسيليك الموجودة في الصبار على استهداف البكتيريا المسببة لحب الشباب، وخاصة بكتيريا بروبيونيباكتيريوم حب الشباب.

3. يعزز الشفاء: يعمل الجل على تسريع عملية التئام الجروح، مما يقلل من خطر ظهور الندبات بعد ظهور البثور.

4. يوازن إنتاج الزيت: يرطب الصبار البشرة دون أن يترك بقايا دهنية، مما يساعد على تنظيم مستويات الزيت في البشرة.

تقول الدكتورة ويتني بوي، طبيبة الأمراض الجلدية ومؤلفة كتاب "جمال البشرة المتسخة": "على الرغم من أن الصبار لن يعالج حب الشباب الشديد، إلا أنه خيار لطيف وفعال لتقليل الالتهاب وتعزيز إصلاح الجلد عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع علاجات أخرى".



كيفية استخدام جل الصبار لعلاج حب الشباب

ولدمج جل الصبار في روتين العناية بالبشرة، إليك بعض الطرق السهلة:

- جل الصبار النقي: استخدم الجل الطازج مباشرة من النبات أو اشتر جل الصبار النقي بنسبة 100% بدون إضافة مواد كيميائية. ضع طبقة رقيقة لتنظيف البشرة.

الصبار وزيت شجرة الشاي: للحصول على فوائد مضادة للبكتيريا بشكل أكبر، امزجي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع الصبار وطبقيه كعلاج موضعي.

قناع مع منزلي بالعسل: امزجي جل الصبار العسل المعروف بخصائصه المضادة للميكروبات، اتركي القناع على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه.

- العلاج الليلي: ضعي طبقة رقيقة من جل الصبار قبل النوم لتقليل الالتهاب أثناء النوم.

- معجون الصبار والكركم: اخلطي جل الصبار مع قليل من الكركم لتعزيز خصائصه المضادة للالتهابات.

5 طرق إضافية لعلاج حب الشباب بشكل طبيعي

إذا كنت تبحثين عن مكملات الصبار، فجربي هذه الطرق التي أوصى بها أطباء الجلدية:

- قناع العسل والقرفة: أظهرت الدراسات المنشورة في مجلة العلاجات التكميلية في الطب أن العسل له خصائص مضادة للبكتيريا. يمكنك تناوله مع القرفة للحصول على قناع قوي مضاد لحب الشباب.

- الشاي الأخضر كتونر: الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وهو يقلل من إنتاج الزيوت. يقترح الدكتور زيشنر استخدام الشاي الأخضر المبرد كتونر طبيعي.

- العلاج بالثلج: لف مكعب من الثلج في قطعة قماش نظيفة ثم ضعه على البثور الملتهبة لتقليل التورم.

- اتباع نظام غذائي متوازن: تجنب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل الخبز الأبيض والوجبات الخفيفة السكرية، والتي ترتبط بتفاقم حب الشباب، تناول المزيد من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل السلمون والجوز، لتأثيراتها المضادة للالتهابات.

- خل التفاح (المخفف): يمكن لهذا القابض الطبيعي أن يوازن درجة حموضة الجلد ويقلل من البكتيريا، استخدميه باعتدال لتجنب تهيج الجلد.

تحذر الدكتورة شاري مارشباين، طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: "العلاجات الطبيعية مثل الصبار رائعة لعلاج حب الشباب الخفيف، ولكن إذا كنت تعانين من حب الشباب الكيسي أو الهرموني، فقد تكون العلاجات الموصوفة أو التدخلات المهنية ضرورية".

المصدر: timesnownews.

