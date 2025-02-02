مقابلات على مدار 3 أيام.. ترامب يلتقي نتنياهو مساء الثلاثاء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه على الرغم من أن الجدول الزمني يخضع للتغيير، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، في الساعة 6 مساءً.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سيشمل الاجتماع تناول العشاء، على الأرجح في الساعة 9 مساءً.

وقد يعقد الاثنان مؤتمرا صحفيا ويقابلان عائلات الاسرى في غزة يوم الثلاثاء.

ويوم الاثنين، يقابل نتنياهو المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

كما سيجتمع نتنياهو مع وزير الدفاع بيت هيجسيث يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يقابل قادة الكونجرس ، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب يوم الخميس.

ومن المحتمل أن يقوم بإجراء مقابلة صحفية هناك أيضا.

وتفاخر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأنه أول زعيم وطني يلتقي دونالد ترامب بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وقبيل مغادرته إلى واشنطن، قال نتنياهو في تصريحات صحفية: "حقيقة أن هذا أول لقاء للرئيس ترامب مع زعيم أجنبي يعكس الكثير حول قوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وحول قوة العلاقة الشخصية بيني وبين الرئيس ترامب".

ووصف مكتب نتنياهو هذا اللقاء بأنه "لقاء تاريخي"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو "أول زعيم وطني" يلتقيه ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وكان نتنياهو قد ذكر أنه سيبحث تحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين والتعامل مع محور الإرهاب الإيراني بكل مكوناته.