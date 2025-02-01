يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدرس إعادة تشكيل فريق المفاوضات بشأن غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية تغيير إدارة مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع استمرار رئيس الموساد دافيد برنياع في عضوية الفريق.

وأضافت الصحيفة أن التوجه السائد في الأوساط السياسية يشير إلى تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على رأس فريق التفاوض، على الرغم من أن القرار لم يُحسم بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديرمر يُعتبر شخصية مقربة جدًا من نتنياهو، ويمتلك رؤية سياسية أوسع يمكن أن تساعد في تعزيز المفاوضات.

يذكر أن رئيس الموساد سيتولى الجوانب الأمنية من الصفقة، بينما سيكون ديرمر مسؤولًا عن الجانب السياسي والدبلوماسي.

من جانب آخر، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية أن التعيين لم يُؤكد بعد بشكل نهائي، وأن مكتب رئيس الوزراء نفى التقارير المتعلقة بأي تغييرات في فريق التفاوض، مؤكدًا أن القرارات النهائية ستتخذ بعد زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن.