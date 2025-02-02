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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جاسر.. قصة تحد وإرادة تحول التوحد إلى نجاح بفضل دعم والدته| فيديو

جاسر
جاسر
أسامة علي

رصد برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة “صدى البلد 2”، قصة ملهمة للشاب جاسر، الذي واجه التوحد في طفولته، لكنه استطاع تجاوز التحديات بفضل دعم والدته، التي كانت مثله الأعلى، وظلت ترافقه في جلسات التخاطب لمدة 8 سنوات، حتى في أثناء حملها بطفلها الآخر.

تحدث جاسر البالغ، من العمر 21 عامًا، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل، عن معاناته مع التنمر منذ طفولته، خاصة خلال المرحلة الإعدادية، حيث كان يجد صعوبة في تكوين الصداقات، قائلًا: “كان نفسي ألعب كرة قدم مع زملائي في المدرسة، لكنهم كانوا يرفضون، وتعرضت للتنمر كثيرا، ولم أكن أملك أصدقاء”.

وتابع جاسر، كنت أشتكي لوالدتي، فكانت ترد دائمًا: “هيكون عندك أصحاب في المستقبل إن شاء الله”.

ورغم التحديات، أوضح جاسر أنه وجد الدعم في والدته وأشقائه، الذين يعتبرهم أصدقائه الحقيقيين، مؤكدا أنه يحرص على الصلاة والدعاء لوالدته بأن تتمكن من أداء العمرة أو الحج.

كما كشف عن شغفه بالفن، حيث يحب الرسم وخاصة رسم البورتريهات، إلى جانب استماعه لأغاني تامر حسني وحسين الجسمي، كما يعتبر الفنان خالد صالح مثله الأعلى؛ بسبب تواضعه واهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة.

تفاصيل التوحد نهال طايل جاسر

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