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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

الأسد مش غلطان.. مروضة حيوانات مفتــ.رسة تكشف مفاجأة عن واقعة حارس حديقة الفيوم

أنوسة كوتة و واقعة حارس حديقة حيوان الفيوم
أنوسة كوتة و واقعة حارس حديقة حيوان الفيوم
إسلام خالد

أثارت أنوسة كوتة، مدربة الأسود بالسيرك القومي، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي علي السوشيال ميديا، بعد تعليقها المثير على حادث هجوم أسد الفيوم على الحارس.

وتحدث أنوسة كوتة، خلال مداخلة مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، عن واقعة شهدتها حديقة حيوان بالفيوم حيث أقدم أسد بالحديقة على مهاجمة حارسه أثناء إطعامه وأحدث له إصابات بالغة ما أدى إلي وفاته في الحال.

تبين من التحريات أن حارس حديقة حيوان الفيوم المجني عليه يدعي سعيد جابر علي محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة حيوان الفيوم مصاب في الرأس بعد الهجوم عليه من الأسد تم نقل المصاب للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ولمزيد من التفاصيل حول تعليق مدربة الأسود أنوسة كوتة على حادث هجوم أسد الفيوم على الحارسه، شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/onKU4yGTru8

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