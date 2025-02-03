الأهلي يعلن تجهيز أشرف بن شرقي لمباراتي الإسماعيلي والزمالك

شارك أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، منشورًا بشأن تواجد اللاعب أشرف بن شرقي في المباراة القادمة مع الأهلي.



وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك: "خاص.. تجهيز أشرف بن شرقي لمباراتي الإسماعيلي والزمالك واللاعب يحتاج عشرة أيام، ليكون متاح أمام بتروجت وغزل المحلة".



وكان قد حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري، سجل للأهلي جراديشار وإمام عاشور "هدفين"، بينما سجل لمودرن سبورت أرنولد إيبا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 24 نقطة، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة السابعة.