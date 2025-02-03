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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالفضيل: بن شرقي صفقة القرن الثانية في الأهلي.. وأتمنى عودة شريف

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
يمنى عبد الظاهر

أكد شريف عبدالفضيل نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بدأ لقاء مودرن سبورت بشكل جيد ولعب بشراسة هجومية، ثم تغيرت الأمور تمامًا في الشوط الثاني بسبب التغييرات التي قام بها المدرب، وتأثر الفريق هجوميًا.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر، وفي الفترة الاخيرة هو (شايل) الفريق بمفرده، ويجيد اللعب في كل المراكز بنفس المستوى المميز".

وأضاف: "عمر الساعي لاعب مميز، ويجب توظيفه في المكان السليم، مع المجموعة التي تظهر امكانياته، فهو لاعب يمتاز بالشخصية العالية".

وواصل: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عندما يتولى ملف الصفقات، فيجب أن يعلم الجميع أنه سينجز بأسرع وقت، فقد نجح في حسم صفقة انتقالي للأهلي في وقت قياسي رغم الاغراءات الكثيرة التي تعرضت لها، كنت أغلى مدافع في تاريخ مصر وقتها، وعرض عليه الزمالك عن طريق ممدوح عباس، أموال الـ3 سنوات (كاش)، نفس ما حدث مع محمود فتح الله وقتها".

وأكمل: "نيجك جرديشار مهاجم مميز، ولاعب الكرة يظهر من اللمسات الأولى، وسام أبوعلي أيضا في ظهوره الأول قدم مستوى جيد، والمهاجم السلوفيني منذ الدقائق الأولى مع الأهلي يلعب السهل، ولديه مرونة عالية في الملعب ويتحرك بشكل جيد، وتمريراته متقنة، وتحركاته سليمة في الملعب، كما أنه يعرف واجبات رأس الحربة جيدا، ويمتاز بالرؤية السليمة".

وزاد: "أشرف بن شرقي هي صفقة القرن رقم (2) بعد صفقة إمام عاشور، وبن شرقي في قمة النضج والخبرة بوصوله لسن الـ30، والفريق يحتاج له في المرحلة القادمة، وهو من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في مصر بمركز الجناح".

وتابع: "توظيف بن شرقي مع تريزيجيه سيكون في الجناحين، والثنائي قادر على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب سواء على الاطراف أو في عمق الملعب ومركز صانع الالعاب ورقم 8، والثنائي أصبح يمتلك خبرات كبيرة، وأي مدرب يستطيع الاستفادة منهما".

وأشار إلى أن مارسيل كولر لابد أن يستفيد بالعناصر الشابة مثل محمد عبدالله وعمر الساعي، ورغم التدعيم بالصفقات الجديدة لابد أن يستفيد من اللاعبين الموجودين لديه، بالإضافة لوجود لاعبين مميزين تم التعاقد معهم مؤخرا.

وأضاف: "تصريحات كولر عن حاجته لوجود "الملك في الشطرنج"، من وجهة نظري يحتاج للاعب بحجم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، في بداية الموسم المقبل، لكن كولر يريد ضم جناح يجيد بالقدم اليسرى ويستطيع المراوغة والدخول للعمق والتسديد، وأرى أن محمد عبدالله لاعب جيد ويحتاج لمزيد من الوقت مع الفريق في المباريات المقبلة".

وأتم: "محمد شريف لاعب مميز وهداف رائع، وله تاريخ كبير داخل الأهلي، وأرى أن الأفضل يعود للأهلي في الموسم المقبل، مع جرديشار ووسام أبوعلي في الموسم المقبل، خصوصا مع كثرة الاصابات وضغط المباريات والارتباطات الدولية وغيرها".

الخطيب صفقة القرن كولر الاهلي اشرف بن شرقي جرديشار

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