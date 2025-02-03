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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان روبي تثير السوشيال ميديا

روبي
روبي
ريهام قدري

ظهرت الفنانة روبي مؤخرًا بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا فضيًا لامعًا طويلًا بأكمام وفتحة أمامية، من تصميم العلامة التجارية Retrofete، ويبلغ سعره حوالي 37,897 جنيه مصري.

في إطلالة سابقة، خلال حفل غنائي في قصر البارون، تألقت روبي بفستان فضي قصير من تصميم ALEXANDRE VAUTHIER، تميز بقصة قصيرة فوق الركبة، وكسرات عند منطقة التنورة، وفتحة على شكل حرف V عند الياقة، مع أكمام طويلة.

تعرف روبي باختيارها للفساتين القصيرة والأقمشة البراقة في حفلاتها، مما يضفي لمسة جريئة وأنيقة على إطلالاتها.

وظهرت عارضة بنفس فستان روبي اللامع وكان الفستان  بشكل مختلف علي روبي واليكم الصور 

روبي فستان روبي للفساتين القصيرة

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