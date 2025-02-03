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أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 3 فبراير 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 3 فبراير 2025

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق خلال تعاملات اليوم، الاثنين، الموافق 3-2-2024، وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 10 جنيه للكيلو، والبصل إلى 14 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 9 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا سجّلت 11 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة


وصل سعر الباذنجان البلدي إلى 8.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ7 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 14 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 15 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 20 جنيها، والألوان35 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 19 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 10 جنيهات، والثوم 30 جنيها، واللفت 4 جنيهات، والبنجر 10 جنيهات، والبطاطا 14 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين


ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 11 جنيها، و الجريب فروت 15 جنيها والليمون البلدي 40 جنيها، والتفاح الإيطالي 100 جنيه، البلح الرملي 20 جنيها، والبلح السيوي 70 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 135 جنيها، والأفوكاتو 150 جنيها، و البرقوق المستورد 90 جنيها.

وسجلت الفراولة 35 جنيها للكيلو، و التفاح الجولدن 80 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الأصفر 115 جنيهات، و العنب المستورد الاسود 115 جنيهات، والأناناس 75 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 150 جنيهًا، و الدوم 20 جنيها، و القشطة البلدي 55 جنيها و الزنجبيل 150 جنيها.

سوق العبور الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة الفاكهة

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