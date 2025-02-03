الغمراوي: الدواء المصري يتمتع بثقة عالمية

استعرض الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء ، جهود الهيئة للقضاء علي أزمة النواقص .

وقال الغمراوي ، إن العام الماضي كان الأصعب على القطاع الدوائي بسبب أزمة نقص الدواء، إلا أن الهيئة نجحت في التغلب على التحديات التي واجهتها ، لافتا إلي أن مصر تصدر الأدوية إلى 147 دولة، وهذا يعكس جودة والثقة العالمية في الدواء المصري الذي يتمتع بجودة عالية .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة ، أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت هيئة الدواء المصرية ضمن المستوى الثالث من النضج، مما يؤكد مكانتها كسلطة رقابية قوية تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأوضح الغمراوي أن هذا الاعتماد يعزز سمعة الدواء المصري، ويدعم مكانته كأحد أفضل المنتجات الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقًا أوسع لزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.

كما يسهم هذا التقدم في تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، مثل اليونيسيف، ويدعم توسع الدواء المصري في أسواق جديدة، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الدوائي في مصر.